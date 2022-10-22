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Евросоюз все надеется на энергию солнца и ветра
После начала специальной военной операции в Украине ЕС бьет рекорды по выработке "возобновляемых источников энергии". С марта по сентябрь 2022 года "с помощью природы" вырабатывалась почти четверть электроэнергии.
В ходе исследования, которое провели организации Ember и E3G, аналогичные рекорды установили 19 стран, входящих в ЕС. В Германии с марта получено 104 ТВт-ч электроэнергии от солнца и ветра, что соответствует примерно трети всего объема электроэнергии. Также максимальные показатели достигнуты во Франции, Италии, Польше и Испании.
Авторы исследования отметили, что солнечная и ветряная энергетики позволили Евросоюзу сэкономить 11 миллиардов евро на закупках газа.
Интересно, что они напишут зимой, когда солнца будет заметно меньше, а снег и заморозки явно будут мешать ветряным генераторам? И в курсе ли в ЕС, что иногда ветра может не быть?
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