Евросоюз все надеется на энергию солнца и ветра

После начала специальной военной операции в Украине ЕС бьет рекорды по выработке "возобновляемых источников энергии". С марта по сентябрь 2022 года "с помощью природы" вырабатывалась почти четверть электроэнергии.

В ходе исследования, которое провели организации Ember и E3G, аналогичные рекорды установили 19 стран, входящих в ЕС. В Германии с марта получено 104 ТВт-ч электроэнергии от солнца и ветра, что соответствует примерно трети всего объема электроэнергии. Также максимальные показатели достигнуты во Франции, Италии, Польше и Испании.

Авторы исследования отметили, что солнечная и ветряная энергетики позволили Евросоюзу сэкономить 11 миллиардов евро на закупках газа.