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Еврозона может пойти по инфляционному пути стран Балтии

Еврозона может пойти по инфляционному пути стран Балтии

Председатель правления Банка Литвы Гедиминас Шимкус винтервью Financial Timesотметил, что инфляция в еврозоне еще не достигла пика и вскоре может превысить 20 %.

"Когда я смотрю на инфляционные показатели в еврозоне, они напоминают то, через что мы проходили в Литве 6 месяцев назад", - заявил он.

Шимкус добавил, что даже если стоимость энергии в Европе перестанет расти, повышение инфляции может сохраниться. По его мнению, самое тревожное то, что повсеместный рост цен европейцам лишь "предстоит увидеть".

Напомним, во всех трех балтийских республиках зафиксированасамая высокая инфляция в ЕС. В Эстонии, Литве и Латвии ее показатель превышает 20 %, что отражается на стоимости товаров и услуг.

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