ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости

Фальсификации выборов в США 2020

Фальсификации выборов в США 2020

Фальсификации выборов в США 2020 года позволяют перечеркнуть все правила, даже те, что содержатся в Конституции. Об этом заявил Дональд Трамп, комментируя слив внутренних документов Twitter.

"Беспрецедентные махинации требуют беспрецедентного пресечения", - цитируют СМИ его пост в Truth Social.

Экс-президент США отметил, что в других крупных технологических компаниях могли заниматься махинациями того же уровня, "если не похлеще", и добавил, что американцы живут в очень коррумпированной стране.

Документы, напомним, показали, как соцсеть замалчивала скандал вокруг ноутбука сына Байдена и блокировала твиты по запросу властей США.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все