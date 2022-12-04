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Фальсификации выборов в США 2020
Фальсификации выборов в США 2020 года позволяют перечеркнуть все правила, даже те, что содержатся в Конституции. Об этом заявил Дональд Трамп, комментируя слив внутренних документов Twitter.
"Беспрецедентные махинации требуют беспрецедентного пресечения", - цитируют СМИ его пост в Truth Social.
Экс-президент США отметил, что в других крупных технологических компаниях могли заниматься махинациями того же уровня, "если не похлеще", и добавил, что американцы живут в очень коррумпированной стране.
Документы, напомним, показали, как соцсеть замалчивала скандал вокруг ноутбука сына Байдена и блокировала твиты по запросу властей США.
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