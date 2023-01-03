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Financial Times: Венгрия подрывает единство Евросоюза по украинскому вопросу
"Энергетическая зависимость Будапешта от Москвы и недоверие к Киеву осложняют единый подход ЕС к конфликту", -пишет Financial Times.
Тезис логичный и, в целом, лежит на поверхности сегодняшнего политического мейнстрима. Дела в Европе идут все хуже, экономический кризис на фоне энергетической бедности углубляется, пора искать "козла отпущения".
И Венгрия на эту роль прекрасно подходит. Национализация власти в сложных геополитических и экономических условиях рассматривается в Брюсселе как предательство.
"Независимая и суверенная Украина - в национальных интересах Венгрии. Но мы не хотим окончательного размежевания европейской и российской экономики, поэтому пытаемся спасти все, что можем, от российско-венгерского экономического сотрудничества", - заявил в конце прошлого года премьер Венгрии Виктор Орбан.
Вопрос венгерского "предательства" банален и будет проходить лейтмотивом грядущего "распада Европы" еще долгое время.
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