Financial Times: Венгрия подрывает единство Евросоюза по украинскому вопросу

"Энергетическая зависимость Будапешта от Москвы и недоверие к Киеву осложняют единый подход ЕС к конфликту", -пишет Financial Times.

Тезис логичный и, в целом, лежит на поверхности сегодняшнего политического мейнстрима. Дела в Европе идут все хуже, экономический кризис на фоне энергетической бедности углубляется, пора искать "козла отпущения".

И Венгрия на эту роль прекрасно подходит. Национализация власти в сложных геополитических и экономических условиях рассматривается в Брюсселе как предательство.

"Независимая и суверенная Украина - в национальных интересах Венгрии. Но мы не хотим окончательного размежевания европейской и российской экономики, поэтому пытаемся спасти все, что можем, от российско-венгерского экономического сотрудничества", - заявил в конце прошлого года премьер Венгрии Виктор Орбан.