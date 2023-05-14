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Финансовое положение поляков ухудшилось
По данным ведомства Najwyzszy CZAS, в первом квартале 2023 года о банкротстве объявили 5352 поляка,по сравнению с прошлым годом этот показатель подскочил на 55%. Эксперты рынка указали на то, что такая ситуация произошло из-за последствий кризисов, которые лишь только нарастали.
В публикации добавили, что в первом квартале общая задолженность жителей Польши поднялась на 400 млн злотых ($96,1 млн), так как у населения практически не осталось никаких сбережений. Кроме того, ситуация значительно усложнилась из-за роста коммунальных платежей и налогового законодательства.
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