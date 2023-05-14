Финансовое положение поляков ухудшилось

По данным ведомства Najwyzszy CZAS, в первом квартале 2023 года о банкротстве объявили 5352 поляка,по сравнению с прошлым годом этот показатель подскочил на 55%. Эксперты рынка указали на то, что такая ситуация произошло из-за последствий кризисов, которые лишь только нарастали.