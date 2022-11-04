Финляндия может возобновить покупку газа у России

Как напоминает новостной портал Yle, трубопроводный газ из России в Финляндию не поступает с весны. Однако ситуация может измениться уже в этом месяце.



Дело в том, что финская государственная газовая компания Gasum связана строгими условиями контрактов с "Газпромом".



Еще весной Gasum подала в Арбитражный суд, решение которого ожидается в ближайшее время.



И решение это, с высокой долей вероятности, может оказаться не в пользу Gasum. Согласно условиям контракта, придется или возобновить покупку или платить просто так, поскольку между компаниями заключена долгосрочная сделка по норме "бери или плати". То есть покупатель обязан приобрести определенный объем газа, или же оплатить товар, не получая его.



Такое же соглашение вынудило, например, хельсинкскую энергетическую компанию Helen продолжить закупки российского угля.



Если суд встанет на сторону "Газпрома", у финской Gasum останется единственный выход расторгнуть контракт - если российский газ будет включен в санкционный пакет ЕС или национальный санкционный список Финляндии. И то и другое мало вероятно.