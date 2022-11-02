Финны - эстонцам: хотите сжиженный газ? Покупайте долю в терминале

Если эстонские компании хотят получать газ с терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Инкоо с правом преимущественной покупки, то Эстония должна приобрести долю в терминале - таковы правила Евросоюза. Так считают в Хельсинки.



"Насколько я понимаю, если мы хотим, чтобы и финны, и эстонцы имели чрезвычайное преимущественное право на покупку газа предстоящей зимой, то это предполагает наличие у эстонцев доли в финансировании этого терминала", - сказал глава отдела энергетики финского Министерства труда и экономики Рику Хуттунен.



Однако министр экономики Эстонии Рийна Сиккут считает, что страна уже достаточно вложила, построив инфраструктуру для приема плавучего терминала в Палдиски.



Тем не менее правительство все-таки думает над покупкой доли участия в терминале в Инкоо, и на это в дополнительном бюджете выделено до 30 млн евро.



Глава Elering Таави Вескимяги такую инвестицию не одобряет. Существует большой риск того, что деньги налогоплательщиков "оттуда не вернутся", считают в компании.