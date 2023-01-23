ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости

Франция и Германия проведут учения в Литве и Румынии

Франция и Германия проведут учения в Литве и Румынии

Германия и Франция намерены провести в Литве и Румынии совместные учения франко-германской бригады, говорится в совместной декларации по итогам заседания франко-германского совета министров.

Согласно декларации, Берлин и Париж подтверждают приверженность трансатлантическому партнерству и НАТО, которое остается "краеугольным камнем евроатлантической безопасности".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все