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Франция хочет прекратить поставлять Украине оружие из своих арсеналов

Франция хочет прекратить поставлять Украине оружие из своих арсеналов

Власти Франции намерены отказаться от передачи Киеву вооружений из своих арсеналов и рассчитывают заставить Украину покупать новые вооружения у французских предприятий за счет специально выделенных на это средств.

Об этом в эфире телеканала LCI заявил министр обороны страны Себастьен Лекорню. Он считает, что Киев должен платить за это из специального фонда поддержки Украины, в который Париж вложил €200 млн.

Министр добавил, что, согласно докладу парламента, размер военной помощи Франции Украине достигает €3 млрд.

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