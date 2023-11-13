Франция хочет прекратить поставлять Украине оружие из своих арсеналов

Власти Франции намерены отказаться от передачи Киеву вооружений из своих арсеналов и рассчитывают заставить Украину покупать новые вооружения у французских предприятий за счет специально выделенных на это средств.

Об этом в эфире телеканала LCI заявил министр обороны страны Себастьен Лекорню. Он считает, что Киев должен платить за это из специального фонда поддержки Украины, в который Париж вложил €200 млн.