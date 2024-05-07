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Французская система борьбы с дронами на Олимпиаде-2024 путает их с вентиляторами

Французская система борьбы с дронами на Олимпиаде-2024 путает их с вентиляторами

Французская система борьбы с дронами на Олимпиаде-2024 путает их с вентиляторами кондиционеров, жалуется The Times.

Parade способна обнаружить лишь один из трёх БПЛА в плотной городской застройке и делает это только на расстоянии до 800 м. При этом на её разработку потратили € 350 млн, отмечает издание.

Неэффективность системы повышает опасность террористических атак, отмечают эксперты в статье. Однако сообщается, что безопасность на Играх будут обеспечивать и другие технологии. Например, задействуют британские системы радиоэлектронного подавления аппаратов.

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