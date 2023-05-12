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Французский мэр ушел в отставку из-за поджога его дома

Французский мэр ушел в отставку из-за поджога его дома

Мэр французского прибрежного города Сен-Бревен Янник Морез подал в отставку после того, как его дом пытались сжечь.

Экс-мэр также заявил об "отсутствии поддержки со стороны государства" и о том, что его жена с тремя детьми могли погибнуть при пожаре 22 марта.

Причины поджога расследуются, но он произошел на фоне ожесточенных протестов против создания в городе центра для содержания мигрантов.

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