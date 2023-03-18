3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Французы пригрозили правительству народным восстанием
На фоне принятия правительством Франции закона о пенсионной реформе без одобрения парламента и вопреки массовым протестам жители страны говорят о готовности продолжать выходить на улицы и ужесточать сопротивление.
"Мы сопротивляемся этой реформе с 2019 года. Они приняли ее силой, но мы продолжим выходить на улицы. Необходимо, чтобы правительство поняло: если они применяют силу, протест больше не будет мирным. Это не угроза. Просто в определенный момент, кода людям насаждают что-то, чего они не хотят, те начнут восставать", - сказал один из манифестантов по имени Кристоф.
"Я уже пять раз выходил на манифестации. Знаете, это не так просто: это стоит денег - мы теряем плату за рабочий день, а также необходимо добраться сюда, что непросто из-за забастовок. Но эти потери стоят того, чтобы бороться против пенсии в 64 года", - сказал участник протестов Жак.
"Как они могут найти 100 миллиардов на вооружения, но не могут найти 12 миллиардов на пенсии?"- задается вопросом сотрудник Автономного агентства парижского транспорта (RATP) Пьер.
"Макрон - узурпатор Французской Республики. Франция должна немедленно прекратить поставки оружия Украине. Мы не должны давать оружие, чтобы поддерживать войну. США перекрывают нам "Северный поток", а мы увеличиваем их прибыль от поставок газа в ЕС. Они уничтожают людей на Украине, чтобы поставлять нам газ. Это сумасшествие", - отметил пожилой участник протестов Гийом.
16 мартаво Франции приняли закон о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов