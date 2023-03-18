Французы пригрозили правительству народным восстанием

На фоне принятия правительством Франции закона о пенсионной реформе без одобрения парламента и вопреки массовым протестам жители страны говорят о готовности продолжать выходить на улицы и ужесточать сопротивление.



"Мы сопротивляемся этой реформе с 2019 года. Они приняли ее силой, но мы продолжим выходить на улицы. Необходимо, чтобы правительство поняло: если они применяют силу, протест больше не будет мирным. Это не угроза. Просто в определенный момент, кода людям насаждают что-то, чего они не хотят, те начнут восставать", - сказал один из манифестантов по имени Кристоф.



"Я уже пять раз выходил на манифестации. Знаете, это не так просто: это стоит денег - мы теряем плату за рабочий день, а также необходимо добраться сюда, что непросто из-за забастовок. Но эти потери стоят того, чтобы бороться против пенсии в 64 года", - сказал участник протестов Жак.



"Как они могут найти 100 миллиардов на вооружения, но не могут найти 12 миллиардов на пенсии?"- задается вопросом сотрудник Автономного агентства парижского транспорта (RATP) Пьер.



"Макрон - узурпатор Французской Республики. Франция должна немедленно прекратить поставки оружия Украине. Мы не должны давать оружие, чтобы поддерживать войну. США перекрывают нам "Северный поток", а мы увеличиваем их прибыль от поставок газа в ЕС. Они уничтожают людей на Украине, чтобы поставлять нам газ. Это сумасшествие", - отметил пожилой участник протестов Гийом.



16 мартаво Франции приняли закон о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет.