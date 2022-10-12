Французы усиливают забастовки, несмотря на угрозы правительства

Работники французских НПЗ возобновили забастовки после требования премьер-министра Элизабет Борн о прекращении акций, передаетагентство Рейтер со ссылкой на французские СМИ.



Профсоюз CGT сообщил о возобновлении массовых забастовок на предприятиях компаний Total Energie и Exxon Mobil на севере Франции.



В то же времяутром в среду начали бастовать сотрудники НПЗ в коммуне Донж, который снабжал топливом регионы Новая Аквитания и Атлантическая Луара.



Массовые забастовки продолжаются с конца сентября и уже привели к дефициту топлива на 2/3 французских заправок. Во вторник власти Франции пригрозили "вмешательством" в случае продолжения акций.



Ждем нового сезона "желтых жилетов".

