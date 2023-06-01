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ФСБ РФ раскрыла операцию американских спецслужб с использованием техники Apple

ФСБ РФ раскрыла операцию американских спецслужб с использованием техники Apple

ФСБ раскрыла разведакцию американских спецслужб, проведенную с использованием устройств Apple.

В ведомстве сообщили, что в ходе обеспечения безопасности российской телекоммуникационной инфраструктуры выявлены аномалии, характерные только для пользователей мобильных телефонов Apple и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения.

Заражению подверглись несколько тысяч телефонных аппаратов этой марки, заявили в ФСБ. Полученная российскими спецслужбами информация свидетельствует о тесном сотрудничестве Apple с разведсообществом США, отметили в российском ведомстве.

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