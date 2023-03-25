ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости

Футбольные фанаты против Макрона

Футбольные фанаты против Макрона

Французские болельщики во время матча сборной страны против Нидерландов массово попросили президента Эммануэля Макрона уйти в отставку. Напомним, что недавно рейтинг популярности Макрона опустился до рекордного минимума в 28%.

А оставшиеся 28% - это этнические украинцы, радующиеся поставкам на родину?

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все