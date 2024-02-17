Гении испортили витрину с оригиналом Конституции США

Двое экоактивистов рассыпали красный порошок на пендосскую святыню в Национальном архиве в Вашингтоне - и никто из стражников даже глазом не моргнул.

После перформанса герои промямлили что-то о своих правах на чистую воду и о климате и только потом были задержаны. Их повалили на пол и на них надели наручники.