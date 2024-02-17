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Гении испортили витрину с оригиналом Конституции США
Двое экоактивистов рассыпали красный порошок на пендосскую святыню в Национальном архиве в Вашингтоне - и никто из стражников даже глазом не моргнул.
После перформанса герои промямлили что-то о своих правах на чистую воду и о климате и только потом были задержаны. Их повалили на пол и на них надели наручники.
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