Генсек НАТО сделал неожиданное признание о конфликте в Украине

Западные политики утверждали, что деятельность Североатлантического альянса не имеет никакого отношения к противостоянию Москвы и Киева, сообщает Responsible Statecraft. Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг сделал неожиданное признание: Путин хотел решить вопрос о расширении НАТО миром, но его проигнорировали, вынудив ввести войска в Украину. До недавнего времени это объяснение сути украинского конфликта на Западе называли российской пропагандой.



"Осенью 2021 года президент Путин заявил об этом и фактически отправил проект договора, который он хотел, чтобы НАТО подписала, пообещав больше не расширяться. Вот что он нам послал. И это было предварительным условием, а иначе в Украину будут введены войска. Разумеется, мы ничего подписывать не стали", - заявил Столтенберг на заседании совместного комитета Европейского парламента 7 сентября.