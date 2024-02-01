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Генсека НАТО номинировали на Нобелевскую премию мира

Генсека НАТО номинировали на Нобелевскую премию мира

Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга номинировали насоискание Нобелевской премии мира. Его кандидатуру предложил зампредседателя Либеральной партии, бывший министр культуры Норвегии Абид Раджа.

"Никто запоследний год несделал больше для мира идемократии вЕвропе имире, чем Йенс Столтенберг. Ондостоин Нобелевской премии",- сказал Раджа. Его обращение опубликовало издание Verdens Gang.

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