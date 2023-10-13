Германия не поддается на уговоры передать Украине ракеты Taurus, и для такой осмотрительности у Берлина немало причин, пишет Politico.



Основная проблема заключается во взрывателе, который установлен в этой ракете. Благодаря ему Taurus лучше приспособлена для разрушения сложных объектов, чем британская Storm Shadow. И в Берлине опасаются, что Киев, заполучив в свои руки немецкую разработку, применит ее для удара по Крымскому мосту. А перспектива «стать участницей конфликта» Германию совершенно не устраивает.



Однако не только это беспокоит Берлин. Если Taurus упадет, не разорвавшись, и окажется в руках российских сил, они смогут ее изучить и научиться противостоять ей. А альтернативы этой ракете у Германии нет, и разрабатывать ее пока не планируется. Настолько рисковать Берлин не собирается.