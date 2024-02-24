ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

Германия переименовала Киев

Германия переименовала Киев

МИД Германии изменит транслитерацию украинской столицы с Kiew на Kyjiw.

Ведомство сообщило, что мера, в частности, коснется сайтов, таблички на посольстве Германии на Украине и служебных печатей.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все