Германия считает Польшу большой мусоркой?

На территории Польши фиксируются 35 тыс. тонн нелегальных отходов на семи свалках. Немецкие отходы составляют около 60 % всех, которые ввозятся в Польшу для переработки из других стран.



Министр климата и окружающей среды Анна Москва (интересная польская фамилия) сообщила,что Польша подала в Еврокомиссию жалобу на ФРГ за незаконный ввоз мусора в страну.



По ее словам, Польша уже неоднократно и безрезультатно официально обращалась к Германии с призывом вывезти этот мусор, который незаконно хранится на польской территории.



Германия так мстит своему соседу за неконтролируемые потоки беженцев? Или это намек на то, как она на самом деле относится к Польше?