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Германия считает Польшу большой мусоркой?

Германия считает Польшу большой мусоркой?

На территории Польши фиксируются 35 тыс. тонн нелегальных отходов на семи свалках. Немецкие отходы составляют около 60 % всех, которые ввозятся в Польшу для переработки из других стран.

Министр климата и окружающей среды Анна Москва (интересная польская фамилия) сообщила,что Польша подала в Еврокомиссию жалобу на ФРГ за незаконный ввоз мусора в страну.

По ее словам, Польша уже неоднократно и безрезультатно официально обращалась к Германии с призывом вывезти этот мусор, который незаконно хранится на польской территории.

Германия так мстит своему соседу за неконтролируемые потоки беженцев? Или это намек на то, как она на самом деле относится к Польше?

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