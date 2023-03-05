ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

Германия столкнется с дефицитом электроэнергии

Германия столкнется с дефицитом электроэнергии

По словам экспертов, жители Германии ощутят дефицит электроэнергии к 2025 году. Сейчас потребление электричества в стране продолжает расти, при этом закрываются надежные электростанции.

Согласно прогнозу, ФРГ скоро не сможет закрывать свои потребности в электроэнергии собственными ресурсами.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все