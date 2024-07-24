Глава МИД Финляндии заявила, что Венгрии стоит задуматься о своем членстве в ЕС

По словам дипломата Элины Валтонен, взгляды Венгрии не соответствуют официальной линии Евросоюза.

"В какой-то момент стоит спросить, является ли Европейский союз правильной группой, если идеи настолько фундаментально отличаются от наших общих ценностей", - сказала Валтонен.

Она также заявила, что впредь будет посылать Венгрии сигналы о пересмотре членства в объединении.