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Глава МИД Финляндии заявила, что Венгрии стоит задуматься о своем членстве в ЕС

Глава МИД Финляндии заявила, что Венгрии стоит задуматься о своем членстве в ЕС

По словам дипломата Элины Валтонен, взгляды Венгрии не соответствуют официальной линии Евросоюза.

"В какой-то момент стоит спросить, является ли Европейский союз правильной группой, если идеи настолько фундаментально отличаются от наших общих ценностей", - сказала Валтонен.

Она также заявила, что впредь будет посылать Венгрии сигналы о пересмотре членства в объединении.

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