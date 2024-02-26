Глава МИД Украины призвал Запад искать снаряды в третьих странах

"Как пережить период снарядного голода, в котором мы оказались из-за того, что партнеры не начали вовремя наращивать производство (боеприпасов) - этим занимаемся сейчас мы, Минобороны, спецслужбы, президент. Есть решение, где взять снаряды. Сейчас - в третьих странах. Партнеры должны купить снаряды в третьих странах и передать Украине", - сказал министр иностранных дел Украины.