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Глава МИД Украины призвал Запад искать снаряды в третьих странах

Глава МИД Украины призвал Запад искать снаряды в третьих странах

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад искать снаряды в третьих странах.

"Как пережить период снарядного голода, в котором мы оказались из-за того, что партнеры не начали вовремя наращивать производство (боеприпасов) - этим занимаемся сейчас мы, Минобороны, спецслужбы, президент. Есть решение, где взять снаряды. Сейчас - в третьих странах. Партнеры должны купить снаряды в третьих странах и передать Украине", - сказал министр иностранных дел Украины.

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