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Глава Пентагона похвалил Латвию за верность
Латвия быстро стала "ценным партнером НАТО и Соединенных Штатов", сказал министр обороны США Ллойд Остин во время встречи с латвийской коллегой Инарой Мурниеце в Пентагоне.
Главы Минобороны провели обсуждения в рамках Контактной группы по обороне Украины.
"Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры взяли на себя обязательство поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - сказал Остин и подчеркнул, что Латвия продемонстрировала "огромное лидерство" в оказании помощи в области безопасности.
Ллойд отметил, что балтийская республика входит в число крупнейших поставщиков военной помощи Украине по отношению к размеру экономики. Латвия пожертвовала киевскому режиму 1 % своего ВВП.
Он также похвалила Латвию за ее инвестиции в собственный оборонный потенциал, в том числе за завершение крупных закупок американских ракет и реактивных систем залпового огня.
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