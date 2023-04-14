Глава Пентагона похвалил Латвию за верность

Латвия быстро стала "ценным партнером НАТО и Соединенных Штатов", сказал министр обороны США Ллойд Остин во время встречи с латвийской коллегой Инарой Мурниеце в Пентагоне.

Главы Минобороны провели обсуждения в рамках Контактной группы по обороне Украины.

"Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры взяли на себя обязательство поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - сказал Остин и подчеркнул, что Латвия продемонстрировала "огромное лидерство" в оказании помощи в области безопасности.

Ллойд отметил, что балтийская республика входит в число крупнейших поставщиков военной помощи Украине по отношению к размеру экономики. Латвия пожертвовала киевскому режиму 1 % своего ВВП.