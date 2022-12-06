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Главе Минюста Латвии захотелось поиграть в священника
Министр юстиции Янис Борданс снялся в латышской версии сериала "Энн из Зеленых крыш" (латыш. – "Anna no Zaļkalniem") и сыграл в нем священника.
Выяснилось это весьма необычным образом. Латвийские телезрители сели смотреть отечественное кино и увидели в нем министра.
"Сюрприз от Lattelecom в "Anna no Zaļkalniem" в роли священника выступил Борданс. Очень мило", - написала латвийка в соцсети.
"Некоторые хорошие актеры также переходят из театра в политику, из политики в театр. Наверное, должности настолько похожи, что их принимают в труппу вне конкурса. Я перестала смотреть, ну не могу я смотреть на этого преступника в облачении священника", - считает другая.
Многие также отметили, что Борданс играет плохо и портит впечатление от фильма.
Глава Минюста прославился тем, что инициировал ряд законопроектов против русского языка, поддержал отделение ЛПЦ от Московского патриархата, а также называл русскоязычных "прислужниками оккупантов".
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