Главе Минюста Латвии захотелось поиграть в священника

Министр юстиции Янис Борданс снялся в латышской версии сериала "Энн из Зеленых крыш" (латыш. – "Anna no Zaļkalniem") и сыграл в нем священника.

Выяснилось это весьма необычным образом. Латвийские телезрители сели смотреть отечественное кино и увидели в нем министра.

"Сюрприз от Lattelecom в "Anna no Zaļkalniem" в роли священника выступил Борданс. Очень мило", - написала латвийка в соцсети.

"Некоторые хорошие актеры также переходят из театра в политику, из политики в театр. Наверное, должности настолько похожи, что их принимают в труппу вне конкурса. Я перестала смотреть, ну не могу я смотреть на этого преступника в облачении священника", - считает другая.

Многие также отметили, что Борданс играет плохо и портит впечатление от фильма.