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Главный советник Байдена хочет покинуть свой пост

Главный советник Байдена хочет покинуть свой пост

Предположительно глава Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз покинет свой пост весной-летом следующего года, пишет Bloomberg.

В качестве замены Дизу в Белом доме рассматривают кандидатуру заместителя министра финансов Адевале Адейемо, помимо этого на данный пост может претендовать Джин Сперлинг, который уже возглавлял Национальный экономический совет при 44-м президенте США Бараке Обаме, а сейчас работает координатором Белого дома по реализации пакета мер по развитию инфраструктуры страны.

Источники издания заявили, что вместе с Дизом свою должность может также оставить председатель Совета экономических консультантов при Белом доме Сесилия Роуз.

От Байдена скоро все разбегутся.


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