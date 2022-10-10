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Главы МИД Литвы и Латвии призвали поставить Украине больше оружия

Главы МИД Литвы и Латвии призвали поставить Украине больше оружия

Габриэлюс Ландсбергис и Эдгар Ринкевич призвали направить Украине больше оружия в ответ на ракетные удары по инфраструктуре украинских городов.

"Необходимо больше поставок оружия Украине", - написал Ринкевич в Twitter.

"Больше оружия, не только слов", - поддержал министра его литовский коллега.

Ранее Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. Украинские СМИ, власти и очевидцы сообщали о взрывах в Киеве, Житомирской и Киевской областях, Харькове, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске.

Остановлено движение поездов на всех линиях метрополитена Киева, станции подземки работают как укрытия.

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