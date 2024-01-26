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Гонорар Тома Холланда за "Мстителей" случайно перевели другому актеру - Тому Холландеру
По словам Холландера, он недавно поучаствовал в проекте, за который ему заплатили 30 тысяч фунтов, и сидел самодовольно размышляя о том, что это совсем неплохие деньги по сравнению с гонорарами многих актеров. "Какой я преуспевающий, подумал я тогда", - рассказал Холландер на шоу "Late Night".
Однако, когда он проверил свою электронную почту, то обнаружил уведомление о платеже с пометкой "Бонус от кассовых сборов "Мстителей":
"Это была ошеломляющая сумма денег. И это была не зарплата Холланда, а его кассовый бонус, и не весь кассовый бонус, а только часть. Я таких денег никогда в жизни не видел. Это была семизначная сумма. Мое чувство самодовольства тут же исчезло", - рассказал Холландер на шоу "Late Night".
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