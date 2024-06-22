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Госдолг США скоро побьет антирекорд времен Второй мировой. И это полбеды
Согласно прогнозам, соотношение долга США к ВВП к 2034 году составит 130% (сейчас оно составляет 98 %), пишет AT.
Через 10 лет государственный долг США достигнет 50 триллионов долларов. Но реальная цифра наверняка окажется намного больше.
Эту экономическую катастрофу грозят ускорить политические разногласия и шаги в сторону дедолларизации на ведущих развивающихся рынках.
Китай и глобальный Юг разочарованы бюджетными злоупотреблениями США. Таким образом,Вашингтон собственноручно облегчает задачу странам, которые рассчитывают оттеснить доллар на второй план.
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