Госдолг США скоро побьет антирекорд времен Второй мировой. И это полбеды

Согласно прогнозам, соотношение долга США к ВВП к 2034 году составит 130% (сейчас оно составляет 98 %), пишет AT.

Через 10 лет государственный долг США достигнет 50 триллионов долларов. Но реальная цифра наверняка окажется намного больше.

Эту экономическую катастрофу грозят ускорить политические разногласия и шаги в сторону дедолларизации на ведущих развивающихся рынках.