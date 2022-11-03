Граница Латвии превратилась в настоящую помойку

Вдоль обочин образовались горы мусора, которые никто не убирает. Это связано с тем, что границу пересекает множество мигрантов и беженцев.



Из-за этого в Латвии усилили пограничный контроль, и люди проводят на приграничных территориях больше времени, чем обычно. И недалеко от КПП появились настоящая свалка.



Контейнеры для мусора уже давно забиты. Вдоль обочины валяются остатки продуктов, пластиковые бутылки и прочий мусор. Люди сталкиваются с этим сразу после попадания в Латвию.