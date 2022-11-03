ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости

Граница Латвии превратилась в настоящую помойку

Граница Латвии превратилась в настоящую помойку

Вдоль обочин образовались горы мусора, которые никто не убирает. Это связано с тем, что границу пересекает множество мигрантов и беженцев.

Из-за этого в Латвии усилили пограничный контроль, и люди проводят на приграничных территориях больше времени, чем обычно. И недалеко от КПП появились настоящая свалка.

Контейнеры для мусора уже давно забиты. Вдоль обочины валяются остатки продуктов, пластиковые бутылки и прочий мусор. Люди сталкиваются с этим сразу после попадания в Латвию.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все