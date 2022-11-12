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Граждане Молдовы в шоке от цен на газ!
Жителям Молдовы начали приходить первые платежки за газ по новым тарифам. За 230 кубов 6700 леев.
Заработная плата работников государственной сферы (учителя, врачи, государственные служащие) составляет в среднем от 4500 до 6500 леев в месяц.
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