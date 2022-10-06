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Греция тоже захотела репараций от Германии за Вторую мировую
Греция тоже захотела репараций от Германии за Вторую мировую.
Как заявил глава МИД Греции Никос Дендиас после встречи со своим польским коллегой Збигневом Рау, "вопрос о выплате Германией Греции репараций за военные преступления в годы двух мировых войн остается открытым, его решение важно для греческого общества".
"Решение этого вопроса, прежде всего, является вопросом принципа, и я думаю, будет выгодно для всех привлеченных стран и ЕС в целом", - добавил Дендиас.
Ранее Германия заявила в ответ на аналогичные польские претензии, что вопрос закрыт.
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