Греция тоже захотела репараций от Германии за Вторую мировую.



Как заявил глава МИД Греции Никос Дендиас после встречи со своим польским коллегой Збигневом Рау, "вопрос о выплате Германией Греции репараций за военные преступления в годы двух мировых войн остается открытым, его решение важно для греческого общества".



"Решение этого вопроса, прежде всего, является вопросом принципа, и я думаю, будет выгодно для всех привлеченных стран и ЕС в целом", - добавил Дендиас.



Ранее Германия заявила в ответ на аналогичные польские претензии, что вопрос закрыт.