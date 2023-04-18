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Гринпис подает в суд на ЕС
Гринпис заявил, что подает в суд на исполнительную власть ЕС в связи с ее решением присвоить некоторым газовым и атомным электростанциям "фальшивый" зеленый ярлык в соответствии с правилами устойчивого финансирования ЕС, сообщает Bloomberg.
Четыре другие экологические группы - Transport & Environment, WWF, ClientEarth и BUND - также возражают против включения газа в так называемую таксономию ЕС. По их словам, иски будут поданы в Общий суд ЕС во вторник.
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