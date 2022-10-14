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Грозит ли Китаю распад, как это было с СССР
Множество экспертов гадает, может ли Китайповторить судьбу Советского Союза.Впрочем, маловероятно, что КНР повторит советский опыт, так как Пекин досконально изучил, как распался СССР, и не повторит соответствующих ошибок.
В частности, в Поднебесной был создал институт по изучению распада Советского Союза. Там прекрасно все изучили. Поэтому уже не повторили горбачевского слабоволия.
В правительстве КНР понимают все риски, которые возникают при двуединстве различных отношений внутри страны: рыночных и социалистических. Поэтому схема, обкатанная на России, уже не может сработать второй раз в Китае.
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