Грозит ли Китаю распад, как это было с СССР

Множество экспертов гадает, может ли Китайповторить судьбу Советского Союза.Впрочем, маловероятно, что КНР повторит советский опыт, так как Пекин досконально изучил, как распался СССР, и не повторит соответствующих ошибок.



В частности, в Поднебесной был создал институт по изучению распада Советского Союза. Там прекрасно все изучили. Поэтому уже не повторили горбачевского слабоволия.



В правительстве КНР понимают все риски, которые возникают при двуединстве различных отношений внутри страны: рыночных и социалистических. Поэтому схема, обкатанная на России, уже не может сработать второй раз в Китае.