Грузооборот в портах Эстонии резко сократился

В сравнении с октябрем прошлого года грузооборот упал на 16,5 % или до 2,5 млн тонн.



По данным Департамента статистики, объем погрузки грузов на суда сократился за год на 20,5 %, что составляет порядка 1,5 млн тонн, а объем разгрузки судов сократился на 8,5 % - около 904 тыс.тонн.



Также сообщается, что за первые десять месяцев 2022 года эстонские порты обработали порядка 28,1 млн тонн грузов. За весь 2021 год было зафиксировано работ на 39,3 млн тонн грузов, что на 4,5 % больше, чем за 2020 год.