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Гуманитарка из Германии за деньги

Гуманитарка из Германии за деньги

Немецкая железная дорога перестала бесплатно доставлять гуманитарную помощь в Украину, пишет Spiegel.

По данным издания, компания немецкого железнодорожного перевозчика Deutsche Bahn-DB Cargo перестала осуществлять подобного рода перевозки в Украину еще с 1 января. Те, кто хотят отправить помощь в Украину, должны полностью оплачивать перевозку. Сумма составляет до 6 тысяч евро за контейнер.

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