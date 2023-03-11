Гуманитарка из Германии за деньги

По данным издания, компания немецкого железнодорожного перевозчика Deutsche Bahn-DB Cargo перестала осуществлять подобного рода перевозки в Украину еще с 1 января. Те, кто хотят отправить помощь в Украину, должны полностью оплачивать перевозку. Сумма составляет до 6 тысяч евро за контейнер.