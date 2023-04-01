Илон Маск начал продавать пиво

Компания Tesla выпустила напиток под названием GigaBier. Напиток продается в коробке с тремя бутылками по 0,3 мл за €89 (около 7,4 тыс. руб.). Пиво варят в Берлине, и оно обладает нотами цитрусовых, бергамота и сладких фруктов.