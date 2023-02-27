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Илон Маск обвинил СМИ и школы США в расизме по отношению к белым
Директор SpaceX, Tesla и Twitter Илон Маск обвинилСМИ и систему высшего образования в расизме по отношению к белым американцам.
"Американские СМИ были расистскими в отношении небелых людей. Теперь они расистские в отношении белых и азиатов. То же самое произошло с элитными колледжами и средними школами в Америке", - заявил Маск в Twitter.
В частности, предприниматель уверен, что белые люди, пострадавшие от полиции, получают "малую часть" внимания, которое СМИ уделяют убитым и раненым полицейскими темнокожим.
"Освещение тем в СМИ очень непропорционально для продвижения ложного нарратива", - отметил миллиардер.
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