Илон Маск обвинил СМИ и школы США в расизме по отношению к белым

Директор SpaceX, Tesla и Twitter Илон Маск обвинилСМИ и систему высшего образования в расизме по отношению к белым американцам.

"Американские СМИ были расистскими в отношении небелых людей. Теперь они расистские в отношении белых и азиатов. То же самое произошло с элитными колледжами и средними школами в Америке", - заявил Маск в Twitter.

В частности, предприниматель уверен, что белые люди, пострадавшие от полиции, получают "малую часть" внимания, которое СМИ уделяют убитым и раненым полицейскими темнокожим.