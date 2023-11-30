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Илон Маск отказался голосовать за Байдена на выборах в 2024 году

Илон Маск отказался голосовать за Байдена на выборах в 2024 году

Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что не сталбы голосовать за действующего президента США Джо Байдена на выборах главы государства, которые состоятся в 2024 году. Об этом он сообщил на мероприятии, организованном газетой The New York Times, трансляцию вел телеканал CNBC.

"Думаю, я не сталбы голосовать за Байдена", - сказал бизнесмен.

На вопрос о том, готовли он поддержать кандидатуру экс-президента США Дональда Трампа, Маск ответил, что это "сложный выбор".

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