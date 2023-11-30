Илон Маск отказался голосовать за Байдена на выборах в 2024 году

Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что не сталбы голосовать за действующего президента США Джо Байдена на выборах главы государства, которые состоятся в 2024 году. Об этом он сообщил на мероприятии, организованном газетой The New York Times, трансляцию вел телеканал CNBC.