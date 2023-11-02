Илон Маск согласился с нереалистичностью победы Украины в конфликте

Илон Маск согласен , что Киев не может одержать победу в конфликте, а Владимир Зеленский не признает поражение на поле боя.

Так он прокомментировалмнение бизнесмена Дэвида Сакса о статье в журнале The Time, речь в которой шла о Зеленском и его нежелании замечать поражений ВСУ.