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Илон Маск согласился с нереалистичностью победы Украины в конфликте
Илон Маск согласен, что Киев не может одержать победу в конфликте, а Владимир Зеленский не признает поражение на поле боя.
Так он прокомментировалмнение бизнесмена Дэвида Сакса о статье в журнале The Time, речь в которой шла о Зеленском и его нежелании замечать поражений ВСУ.
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