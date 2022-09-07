Илон Маск очень ждал речи Путина на День Победы. Зачем?

Илон Маск в мае отложил покупку Twitter, чтобы дождаться речи Путина на День Победы и убедиться, что не будет третьей мировой войны.



Об этом пишет Business Insider со ссылкой на данные, обнародованные в ходе судебного заседания. Издание приводит слова бизнесмена из переписки с банкиром, который занимался сделкой:



"Давай притормозим всего на несколько дней. Завтрашняя речь Путина действительно важна. Какой смысл покупать Twitter, если мы приближаемся к третьей мировой войне?"



Весной Маск сначала объявил, что хочет купить соцсеть за $44 млрд, а потом приостановил сделку, чтобы проверить, сколько на площадке бот-аккаунтов.



После этого глава Tesla отказался от покупки, а компания Twitter подала на него в суд. Маск направил встречный иск.



