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Илон Маск очень ждал речи Путина на День Победы. Зачем?
Илон Маск в мае отложил покупку Twitter, чтобы дождаться речи Путина на День Победы и убедиться, что не будет третьей мировой войны.
Об этом пишет Business Insider со ссылкой на данные, обнародованные в ходе судебного заседания. Издание приводит слова бизнесмена из переписки с банкиром, который занимался сделкой:
"Давай притормозим всего на несколько дней. Завтрашняя речь Путина действительно важна. Какой смысл покупать Twitter, если мы приближаемся к третьей мировой войне?"
Весной Маск сначала объявил, что хочет купить соцсеть за $44 млрд, а потом приостановил сделку, чтобы проверить, сколько на площадке бот-аккаунтов.
После этого глава Tesla отказался от покупки, а компания Twitter подала на него в суд. Маск направил встречный иск.
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