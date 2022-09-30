Индия не хочет покупать новые доллары

Центробанк Индии побуждает государственные нефтеперерабатывающие компании сократить покупку долларов на спотовом рынке, пишет агентство Рейтер.

Согласно источникам агентства, власти Индии создали резерв в девять миллиардов долларов для компаний Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum Corp и Bharat Petroleum для замены открытого рынка.

"На протяжении последних двух-трех дней Резервный Банк Индии просит компании воспользоваться этой кредитной линией", - сказал один из источников.

По оценке Рейтера, названные компании перерабатывают более 50 % нефтяного импорта страны. При этом ежемесячный ввоз нефти равен 30 % всего индийского импорта.