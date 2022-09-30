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Индия не хочет покупать новые доллары
Центробанк Индии побуждает государственные нефтеперерабатывающие компании сократить покупку долларов на спотовом рынке, пишет агентство Рейтер.
Согласно источникам агентства, власти Индии создали резерв в девять миллиардов долларов для компаний Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum Corp и Bharat Petroleum для замены открытого рынка.
"На протяжении последних двух-трех дней Резервный Банк Индии просит компании воспользоваться этой кредитной линией", - сказал один из источников.
По оценке Рейтера, названные компании перерабатывают более 50 % нефтяного импорта страны. При этом ежемесячный ввоз нефти равен 30 % всего индийского импорта.
Власти Индии избегают покупки новых долларов после того, как укрепление доллара привело к падению индийской рупии на 10 % за 2022 год.
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