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Индия не хочет покупать новые доллары

Индия не хочет покупать новые доллары

Центробанк Индии побуждает государственные нефтеперерабатывающие компании сократить покупку долларов на спотовом рынке, пишет агентство Рейтер.

Согласно источникам агентства, власти Индии создали резерв в девять миллиардов долларов для компаний Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum Corp и Bharat Petroleum для замены открытого рынка.

"На протяжении последних двух-трех дней Резервный Банк Индии просит компании воспользоваться этой кредитной линией", - сказал один из источников.

По оценке Рейтера, названные компании перерабатывают более 50 % нефтяного импорта страны. При этом ежемесячный ввоз нефти равен 30 % всего индийского импорта.

Власти Индии избегают покупки новых долларов после того, как укрепление доллара привело к падению индийской рупии на 10 % за 2022 год.

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