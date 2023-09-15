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Иностранных наемников в Украине заподозрили в убийстве британских боевиков

Иностранных наемников в Украине заподозрили в убийстве британских боевиков

К исчезновению Дэниела Берка и смерти его сослуживца Джордана Чедвика могут быть причастны другие наемники из Иностранного легиона.

Каксообщает The Telegraph, Берка, вероятно, убили из-за денег. А Чедвика, тело которого нашли в водоеме со связанными за спиной руками, - в результате мелкой ссоры или неудачной церемонии военного "посвящения".

Автор статьи связывает исчезновения и смерти боевиков Иностранного легиона в Украине с тем, что там разрешают служить кому попало, в том числе психически больным и наркоманам.

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