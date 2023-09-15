Иностранных наемников в Украине заподозрили в убийстве британских боевиков

К исчезновению Дэниела Берка и смерти его сослуживца Джордана Чедвика могут быть причастны другие наемники из Иностранного легиона.



Каксообщает The Telegraph, Берка, вероятно, убили из-за денег. А Чедвика, тело которого нашли в водоеме со связанными за спиной руками, - в результате мелкой ссоры или неудачной церемонии военного "посвящения".