Интерес к Украине пропадет в США к 2024 году

К 2024 году беспокойство о судьбе Украины в США отойдет на второй план из-за президентских выборов, пишет обозреватель Financial Times Эдвард Люс.



"США входят в рецессию. Экономисты практически единодушны в том, что Америка не избежит этой участи в 2023 году. Это создаст острую угрозу шансам (президента США Джо) Байдена или другого кандидата от Демократической партии победить Дональда Трампа или республиканца, похожего на Трампа, в 2024 году. Республиканцы в конгрессе будут работать в тандеме с рецессией, чтобы омрачить сгущающиеся над Байденом предвыборные тучи. По мере приближения часа расплаты в 2024 году судьба Украины отойдет на второй план по сравнению с будущим Америки", - говорится в статье.