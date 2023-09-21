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Ипотечный кризис в Латвии может разорить десятки тысяч людей
Комиссия по бюджету и финансам Сейма Латвиипровела заседание по ситуации с ипотекой в стране. Выяснилось, что рост процентных ставок может сделать бездомными десятки тысяч человек.
Подавляющее количество ипотечных кредитов, выданных заемщикам Латвии, относится к переменной ставке Euribor. Минфин оценивает общий объем 94,6 тыс. таких кредитов в 4,2 млрдевро при средней ставке в 5,2 % годовых.К фиксированной ставке в 8,2 % привязаны 23,1 тыс. договоров объемом в 214 млн евро. Еще 2863 заемщика рискнули взять 37,94 млн евро под среднюю ставку в 13,37 %.
Опасность заключается в том, что многие заемщики не в состоянии вернуть кредиты. Например, 29 % из них имеют доход на одного члена домохозяйства менее 500 евро в месяц. Лишь 7 % жителей Латвии получают более 1,4 тыс. евро в месяц.
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