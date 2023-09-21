Ипотечный кризис в Латвии может разорить десятки тысяч людей

Комиссия по бюджету и финансам Сейма Латвиипровела заседание по ситуации с ипотекой в стране. Выяснилось, что рост процентных ставок может сделать бездомными десятки тысяч человек.

Подавляющее количество ипотечных кредитов, выданных заемщикам Латвии, относится к переменной ставке Euribor. Минфин оценивает общий объем 94,6 тыс. таких кредитов в 4,2 млрдевро при средней ставке в 5,2 % годовых.К фиксированной ставке в 8,2 % привязаны 23,1 тыс. договоров объемом в 214 млн евро. Еще 2863 заемщика рискнули взять 37,94 млн евро под среднюю ставку в 13,37 %.