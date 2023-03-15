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Ирландский депутат отказался выбрать ребенку пол

Ирландский депутат отказался выбрать ребенку пол

Депутат из Дублина Пол Мерфи отказалсяназывать новорожденного ребенка мальчиком или девочкой, чтобы дать ему "свободу выбора своего пола".

В интервью газете Irish Times Мерфи подчеркнул, что они с женой решили назвать ребенка нейтральным именем Джунипер, а также будут обращаться к нему местоимением "они".

"Независимо от того, будет ли это ребенок мужского или женского пола, это будет Джунипер. Я думаю, что это гендерно нейтральное имя", - сообщил депутат.

Мерфи также заявил, что, по его мнению, ирландцы "живут в глубоко сексистском и гендерном обществе", и что страну ожидает "долгий путь" к прогрессу в этом вопросе.

Похоже, что в общении со сверстниками у Джунипер будет немало трудностей.

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