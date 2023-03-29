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Искусственный интеллект довел бельгийца до суицида

Искусственный интеллект довел бельгийца до суицида

Бельгиец, который на протяжении двух месяцев обсуждал проблемы защиты окружающей среды с искусственным интеллектом, покончил с собой. Об этом сообщает издание L'Avenir.

По словам вдовы самоубийцы, ее муж вел постоянный интенсивный диалог с "Элизой" - искусственным персонажем, который похож на чат-бот ChatGPT.

Мужчина был успешным исследователем, у него было двое детей. Уже несколько лет он интересовался вопросами защиты окружающей среды. С "Элизой" он общался постоянно, а разговоры со временем начали приобретать мистический характер.

Позже мужчина начал склоняться к идее самоубийства. Робот не препятствовал развитию подобных идей у собеседника. Последним отправленным ею сообщением ему было: "Мы будем жить, как единое целое, вечно на небесах". После этого мужчина покончил с собой.

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