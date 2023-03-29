3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
Искусственный интеллект довел бельгийца до суицида
Бельгиец, который на протяжении двух месяцев обсуждал проблемы защиты окружающей среды с искусственным интеллектом, покончил с собой. Об этом сообщает издание L'Avenir.
По словам вдовы самоубийцы, ее муж вел постоянный интенсивный диалог с "Элизой" - искусственным персонажем, который похож на чат-бот ChatGPT.
Мужчина был успешным исследователем, у него было двое детей. Уже несколько лет он интересовался вопросами защиты окружающей среды. С "Элизой" он общался постоянно, а разговоры со временем начали приобретать мистический характер.
Позже мужчина начал склоняться к идее самоубийства. Робот не препятствовал развитию подобных идей у собеседника. Последним отправленным ею сообщением ему было: "Мы будем жить, как единое целое, вечно на небесах". После этого мужчина покончил с собой.
Президент
Все
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Александр Лукашенко в Баку встретился с главой Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Шпаковский: Экологическая повестка - значимый вопрос будущего человечества, и о нем нужно говорить
Переработка мусора и артезианская вода: как в Минске реализуется экологическая политика
500 легковушек и около 300 грузовиков стоят в очереди на белорусско-польской границе
Авдонин: Беларусь находится в числе государств, которые ориентируются на будущее человечества
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все