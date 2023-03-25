Испанка сняла квартиру подешевле и лишь потом узнала, что живет в борделе

Неловкий случай произошел с испанкой Сарой, снявшей за копейки квартиру, которая устраивала еепо всем параметрам. По прошествии нескольких недель девушка стала встречать по вечерам в коридоре разных мужчин в мотоциклетных шлемах и кепках.

Днем же, наоборот, на лестничной площадке ей навстречу шли хорошо одетые мужчины, которые улыбались и делали испанке комплименты.

В общем, Сара решила поговорить с соседом о том, насколько странной была эта ситуация, который и рассказал ей, что она живет в публичном доме.