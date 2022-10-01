Истина о западной политике от китайского дипломата

Китайский дипломат в Ливане Цао И высмеял в Twitter западную оценку взрывов на российских газопроводах "Северный поток" и намекнул на причастность США к произошедшему.

На картинке, опубликованной Цао И, толпа отвечает на вопросы: "Кто ненавидит русские трубопроводы? - США! - Кто пытался помешать их строительству? - США! - Кто сказал, что уничтожит их? - США! - Кому выгодно уничтожение? - США!